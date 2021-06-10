Євросоюз засудив рішення РФ віднести організацію Навального до «екстремістських»

Євросоюз засудив рішення РФ віднести організацію Навального до «екстремістських»

Укрінформ
Європейський Союз розцінює рішення московського суду віднести організацію Олексія Навального до розряду «екстремістських» як спробу усунути незалежну опозицію від участі у виборах до Державної думи РФ восени поточного року та закликає російську владу повернутися до виконання власних міжнародних зобов’язань в рамках Ради Європи та ОБСЄ.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у декларації високого представника ЄС від імені усього Євросоюзу, повний текст якої оприлюднений у четвер на сайті Європейської Ради.

«Вчорашнє рішенням суду Москви визначити організацію Олексія Навального як «екстремістську групу» є найбільш серйозною спробою російської влади чинити репресії проти незалежної політичної опозиції та антикорупційних розслідувань, а також усунути політичний мережевий вплив Олексія Навального напередодні виборів до Держдуми у вересні та після них», - йдеться у декларації.

Боррель наголосив, що це рішення не має підстав і лише підтверджує негативну тенденцію щодо систематичного прибушення прав людини та свобод, які передбачені конституцією Росії. Згадане рішення суду, йдеться у документі, матиме далекосяжні наслідки для громадянського суспільства Росії, для опозиції та критичних голосів в цій країні.

«Ми закликаємо Російські владу повністю дотримуватися міжнародних зобов’язань, включаючи ті, що вона зробила в Раді Європи та в ОБСЄ, з дотримання цих прав… Європейський Союз повторює свій заклик до негайного та безумовного звільнення пана Навального, оскільки ми вважаємо його ув’язнення політично мотивованим та таким, що суперечить міжнародним зобов’язанням Росії у сфері прав людини», - наголошується у декларації високого представника ЄС.

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У цьому зв’язку ЄС висловив очікування, що Росія виконає свої зобов’язання відповідно до Європейської Конвенції з прав людини, включаючи виконання заходів, що були визначені Європейським судом з прав людини стосовно природи та масштабів ризиків для життя Олексія Навального.

«Російська влада несе відповідальність за безпеку та здоров’я пана Навального у карній колонії», - підкреслюється у документі.

Як повідомлялося, 9 червня Мосміськсуд під час засідання в закритому режимі визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. При цьому суд відмовився розсекретити матеріали позову російської прокуратури до ФБК про визнання фонду екстремістським.

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