Євросоюз засудив рішення РФ віднести організацію Навального до «екстремістських»

Європейський Союз розцінює рішення московського суду віднести організацію Олексія Навального до розряду «екстремістських» як спробу усунути незалежну опозицію від участі у виборах до Державної думи РФ восени поточного року та закликає російську владу повернутися до виконання власних міжнародних зобов’язань в рамках Ради Європи та ОБСЄ.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у декларації високого представника ЄС від імені усього Євросоюзу, повний текст якої оприлюднений у четвер на сайті Європейської Ради.

«Вчорашнє рішенням суду Москви визначити організацію Олексія Навального як «екстремістську групу» є найбільш серйозною спробою російської влади чинити репресії проти незалежної політичної опозиції та антикорупційних розслідувань, а також усунути політичний мережевий вплив Олексія Навального напередодні виборів до Держдуми у вересні та після них», - йдеться у декларації.

Боррель наголосив, що це рішення не має підстав і лише підтверджує негативну тенденцію щодо систематичного прибушення прав людини та свобод, які передбачені конституцією Росії. Згадане рішення суду, йдеться у документі, матиме далекосяжні наслідки для громадянського суспільства Росії, для опозиції та критичних голосів в цій країні.

«Ми закликаємо Російські владу повністю дотримуватися міжнародних зобов’язань, включаючи ті, що вона зробила в Раді Європи та в ОБСЄ, з дотримання цих прав… Європейський Союз повторює свій заклик до негайного та безумовного звільнення пана Навального, оскільки ми вважаємо його ув’язнення політично мотивованим та таким, що суперечить міжнародним зобов’язанням Росії у сфері прав людини», - наголошується у декларації високого представника ЄС.

У цьому зв’язку ЄС висловив очікування, що Росія виконає свої зобов’язання відповідно до Європейської Конвенції з прав людини, включаючи виконання заходів, що були визначені Європейським судом з прав людини стосовно природи та масштабів ризиків для життя Олексія Навального.

«Російська влада несе відповідальність за безпеку та здоров’я пана Навального у карній колонії», - підкреслюється у документі.

Як повідомлялося, 9 червня Мосміськсуд під час засідання в закритому режимі визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. При цьому суд відмовився розсекретити матеріали позову російської прокуратури до ФБК про визнання фонду екстремістським.