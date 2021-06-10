Росія висилає співробітника посольства Північної Македонії

Росія висилає співробітника посольства Північної Македонії

Укрінформ
МЗС РФ оголосило персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

«10 червня тимчасового повіреного у справах Республіки Північної Македонії у РФ О. Чаушевську-Димовську було запрошено в МЗС Росії, де їй вручено ноту Міністерства про оголошення persona non grata співробітника Посольства Північної Македонії у Москві», - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

У російському МЗС заявили, що цей захід є відповіддю на ухвалене в травні рішення Північної Македонії оголосити персоною нон грата дипломата посольства РФ у Скоп'є.

Зараз Північну Македонію у Москві представляють два дипломата, включаючи тимчасового повіреного.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 травня МЗС Північної Македонії оголосило про висилку з країни російського дипломата.

У квітні Чехія, яка заявила про обґрунтовані підозри щодо причетності агентів російського ГРУ до двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетіці в 2014 році, ухвалила рішення про видворення 18 співробітників посольства РФ, які, згідно із заявами чеських чиновників, були співробітниками російських спецслужб. Прага також закликала європейські країни висилати російських дипломатів.

Росія у відповідь на дії Чехії вислала 20 співробітників посольства ЧР у Москві, після чого сторони прийшли до консенсусу привести до паритету кількісний склад диппредставництв в обох столицях.

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