Росія висилає співробітника посольства Північної Македонії

МЗС РФ оголосило персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

«10 червня тимчасового повіреного у справах Республіки Північної Македонії у РФ О. Чаушевську-Димовську було запрошено в МЗС Росії, де їй вручено ноту Міністерства про оголошення persona non grata співробітника Посольства Північної Македонії у Москві», - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

У російському МЗС заявили, що цей захід є відповіддю на ухвалене в травні рішення Північної Македонії оголосити персоною нон грата дипломата посольства РФ у Скоп'є.

Зараз Північну Македонію у Москві представляють два дипломата, включаючи тимчасового повіреного.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня МЗС Північної Македонії оголосило про висилку з країни російського дипломата.

У квітні Чехія, яка заявила про обґрунтовані підозри щодо причетності агентів російського ГРУ до двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетіці в 2014 році, ухвалила рішення про видворення 18 співробітників посольства РФ, які, згідно із заявами чеських чиновників, були співробітниками російських спецслужб. Прага також закликала європейські країни висилати російських дипломатів.

Росія у відповідь на дії Чехії вислала 20 співробітників посольства ЧР у Москві, після чого сторони прийшли до консенсусу привести до паритету кількісний склад диппредставництв в обох столицях.