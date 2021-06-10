У Британії евакуювали готель поблизу місця проведення саміту G7

Британська поліція рано вранці в четвер евакуювала готель у Фалмуті, що знаходиться поблизу місця проведення саміту G7 на південному заході Англії, після повідомлень про підозрілий пакет.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

«На даний момент ми вважаємо, що це був фальсифікований інцидент, розпочато кримінальне провадження», - заявила поліція Девона та Корнуолла.

Президент США Джо Байден прибув до Британії у середу ввечері і перебуває на англійському приморському курорті Карбіс-Бей, приблизно за 40 км від Фалмута, де зупиняється більшість представників ЗМІ, що висвітлюють подію.

Зазначається, що поліція закрила дороги та прибережні шляхи до Карбіс-Бей, де має відбутися саміт "Великої сімки". Також там зводять сталеві огорожі та встановлюють інші обмеження.

Заходи безпеки на саміті G7, першій очній зустрічі лідерів найбільших розвинутих економік протягом майже двох років, є жорсткими, пише агентство.

Як повідомлялося, 11-13 червня в курортному комплексі Карбіс-Бей у британському Корнуоллі відбудеться перший з часу початку пандемії очний саміт країн G7 – США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.

Під час зустрічі лідери країн G7 обговорять проблеми пандемії COVID-19, економічного відновлення та змін клімату.

Президент США Джо Байден 10-16 червня перебуватиме в Європі. Він візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також у самітах НАТО та США - ЄС у Брюсселі. Зустріч Байдена та Путіна відбудеться 16 червня у швейцарському місті Женева.