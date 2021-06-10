У Мумбаї обвалився будинок - є загиблі
Фото
Укрінформ
В індійському місті Мумбаї в результаті обвалу житлового будинку загинуло щонайменше 11 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
За інформацією поліції, з-під завалів витягли 18 осіб, але лише семеро з них були живі. Рятувальні роботи тривають.
Причини обвалу розслідуються. На думку місцевої влади, він міг бути викликаний зливами, що обрушилися на регіон у понеділок увечері.
Як зазначається, обвал будинків в Індії не рідкість, особливо в сезон дощів.
Фото: ANI