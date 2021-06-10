Франція заморозила допомогу та військову підтримку своїй колишній колонії

Франція призупинила надання допомоги і військове співробітництво в Центральноафриканській Республіці через «масові кампанії дезінформації» проти Франції та її офіційних осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство збройних сил Франції, передає Укрінформ.

Як повідомляється, Франція скоротила бюджетну підтримку своєї колишньої колонії на 10 мільйонів євро і припинила пряме військове співробітництво.

«Низка зобов'язань, взятих владою Центральної Африки щодо Франції, не були виконані», - заявили в Міноборони.

Зокрема, мова йде про онлайн-кампанії, спрямовані на підрив французького впливу.

У ЦАР перебуває близько 300 французьких солдатів, у тому числі в складі миротворчої місії ООН і навчального підрозділу ЄС.

У Міноборони заявили, що міжнародні місії в ЦАР залишаться без змін, проте французькі військові більше не будуть співпрацювати зі збройними силами Центральноафриканської Республіки.

Франція змагалася з Росією за вплив у ЦАР після того, як Москва направила сотні військових інструкторів на допомогу урядовим військам у їхній боротьбі з групами повстанців. Це підірвало французький вплив у колишній колонії, багатій золотом і алмазами.

Фото: RFI