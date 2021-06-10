Компанія JBS сплатила хакерам-вимагачам $11 мільйонів - WSJ

Компанія JBS сплатила хакерам-вимагачам $11 мільйонів - WSJ

Укрінформ
Світовий виробник м’ясної продукції, компанія JBS, яка зазнала хакерської атаки минулого тижня та була змушена призупинити свої виробничі потужності, сплатила вимагачам $11 мільйонів.

Про це повідомив у інтерв’ю The Wall Street Journal, виконавчий директор американського підрозділу компанії Андре Ногейра, повідомляє Укрінформ.

«Компанія JBS USA Holdings Inc. виплатила $11 мільйонів викупу кіберзлочинцям, які минулого тижня тимчасово вивели з ладу заводи, що забезпечують приблизно п'яту частину постачання м'яса в країні», - цитує видання керівника компанії.

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Виплата проводилась у біткойнах та, за словами головного менеджера, була зроблена, щоби захистити від подальших руйнувань системи виробництва та обмежити потенційний вплив на систему дистрибуції.

«Було дуже боляче платити злочинцям, але ми вчинили правильно стосовно наших клієнтів», - зазначив Ногейра.

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Як повідомлялося, JBS – один із найбільших у світі виробників яловичини, птиці та свинини від Австралії до Південної Америки та Європи. Атака на JBS була проведена з використанням програм-вимагачів.

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У травні подібна атака сталася на американського оператора трубопроводу Colonial Pipeline, який сплатив вимагачам близько $4,4 мільйона, щоби відновити контроль над своїми операціями та відновити постачання послуг.

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