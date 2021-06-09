У Китаї вже ввели понад 800 мільйонів доз COVID-вакцин

У Китаї було введено понад 800 млн доз вакцин від нової коронавірусної інфекції COVID-19 з початку загальнонаціональної кампанії з вакцинації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Загалом було введено 808,96 млн доз вакцин від COVID-19, повідомили в середу в Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР.

Очікується, що щонайменше 70% цільового населення Китаю буде вакциновано від COVID-19 до кінця цього року, заявив заступник керівника цього відомства Цзен Ісінь під час нещодавнього інтерв'ю ІА Сіньхуа.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 9 червня зафіксували 174 746 863 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зареєстровано 3 762 877 смертей, одужали 158 149 610 осіб.