Справа MH17: у Нідерландах почалося третє судове засідання по суті

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол", що біля Амстердама, розпочалося третє засідання суду по суті у справі про збитий у 2014 році літак рейсу MH17.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Суд продовжує розгляд питань щодо зброї, з якої було збито літак, місця запуску ракети, а також ролі чотирьох підсудних.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні під час другого судового засідання по суті у справі MH17 у Нідерландах продемонстрували відео, на якому зенітно-ракетний комплекс “Бук” прямує у бік смт Первомайське.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.