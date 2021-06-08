День народження Орвелового "1984" і Дар’я Полюдова

Роман «1984» має вивчатися у школі так, щоб прошивка лишалась на все життя

Сьогодні – день народження Орвелового "1984": один із найважливіших романів ХХ-го ст. вийшов у світ 72 роки тому, 8 червня 1949 р. Якийсь час (у наївні 1990-ті) здавалося, що це "про минуле". Аж ніт.

Отож на тлі дискусій про те, чи зніметься Росія з футбольного чемпіонату, варто нагадати, що 31 травня там отримала 6 років колонії з "забороною на розміщення інформації в мережі Інтернет" ось ця дівчина, Дар'я Полюдова з Кубані – за пост у мережі, за фразу у вуличній розмові (хтось підслухав і доніс!), фактично ж – за громадянську активність, зокрема й за протест проти розв'язаної війни з Україною.

ШІСТЬ, повторюю, РОКІВ.

Жінка-політв'язень, по ідеї – улюблений предмет турботи для цілої купи міжнародних правозахисних організацій (здавалось би!). Але ніт: про Полюдову не пишуть світові ЗМІ, на її захист не створюють комітетів, і на вулиці європейських міст не виходять демонстрації з вимогою її звільнити. Тому що диктатура – це в Білорусі, не переплутайте. А значить, і "канонічні" політв'язні можуть бути тільки там. Люди впізнають тільки те, що їм уже назвали.

Орвел розгледів багато, але не все. Звідтоді тоталітаризм значно, значно просунувся.

Але "1984" з олівчиком – лектура все ще обов'язкова: базова. І в школі має вивчатися так, щоб прошивка лишалась на все життя.

Оксана Забужко

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