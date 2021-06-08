Росія заборонила в’їзд дев'ятьом канадським урядовцям, нагадавши про Україну

У відповідь на запроваджені Оттавою санкції Росія заборонила в’їзд до країни дев’ятьом високопоставленим канадським чиновникам.

Відповідне повідомлення оприлюднило МЗС РФ, передає Укрінформ.

Зазначається, що Росія таким чином відповідає на канадські санкції, запроваджені у березні у зв'язку з переслідуванням опозиціонера Олексія Навального.

Окрім того, у російському МЗС указують, що офіційна Оттава "продовжує на різних рівнях підтримувати спрямовані проти Росії ініціативи, проявляючи недоречну і контрпродуктивну активність у підтримці ультранаціоналістичного режиму в Києві та русофобських сил у Прибалтиці".

Зазначається, що під заборону на в'їзд до Росії потрапили міністри юстиції та міждержавних відносин Канади Девід Ламетті й Домінік Леблан, керівниця федеральної тюремної служби Ен Келлі, глава Королівської канадської кінної поліції Бренда Лакі та її заступник Браян Бренан, заступниця міністра оборони Джоді Томас, радник прем’єр-міністра Марсі Суркес, заступник начальника штабу оборони Майк Руло та начальник розвідувального управління Збройних сил Канади Скот Бішоп.

Як відомо, від початку російського вторгнення до Криму Канада займає рішучу позицію на підтримку України. Антиросійський санкційний список Канади - один із найдовших у світі.