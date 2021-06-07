У США вперше за 20 років схвалили новий препарат від Альцгеймера

Новий препарат для лікування хвороби Альцгеймера вперше за майже 20 років схвалений регулюючими органами в Сполучених Штатах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Препарат під назвою «Адуканумаб» націлений на лікування основної причини хвороби Альцгеймера, а не на її симптоми. А саме - на амілоїд, білок, який утворює аномальні скупчення у мозку людей із хворобою Альцгеймера, що можуть пошкоджувати клітини і викликати деменцію.

Адуканумаб - не чудодійний препарат, і більшість лікарів сумніваються в його перевагах, проте його схвалення в США стане величезним поштовхом для досліджень деменції, які зазвичай недостатньо добре фінансуються порівняно з раком або серцевими захворюваннями.

Вважається, що більше ніж 30 мільйонів осіб у всьому світі страждають на хворобу Альцгеймера, більшості з них вже є або понад 65 років.

Фото з сайту bbc.com