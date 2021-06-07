Високопосадовець Олімпійського комітету Японії скоїв самогубство – ЗМІ

Високопоставлений чиновник Японського олімпійського комітету (JOC) загинув, стрибнувши під потяг токійського метро в понеділок вранці.

Про це повідомляє Nippon Television, передає Укрінформ з посиланням на The Japan Times.

Як повідомили японській телемережі джерела столичної поліції в Токіо, 52-річний Ясуші Морія очевидно скоїв самогубство.

Водночас не уточнюється, чи пов’язана подія з професійною діяльністю загиблого.

Як повідомляв Укрінформ, Японія продовжила надзвичайний стан в Токіо та інших районах до 20 червня. Через четверту хвилю коронавірусу і повільне розгортання вакцинації громадська стурбованість у зв'язку з Олімпіадою тільки зростає.

Літні Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Ігри повинні були відбутися ще в 2020 році, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.

За даними NHK, приблизно 3,5 тисячі із 40 тисяч «міських волонтерів», найнятих в якості міських гідів на час Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо, відмовилися від участі.

Раніше приблизно 10 тис. з 80 тис. «польових волонтерів», які повинні забезпечувати роботу на місцях проведення змагань та в олімпійському селі, також відмовилися від участі.

Переважна більшість жителів Японії вважають, що Олімпіаду в Токіо слід або скасувати, або перенести на більш пізній термін через пандемію COVID-19.