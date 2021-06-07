NordStream2 атакує, девальвація Лукашенка та коаліція без Нетаньягу

Владімір Путін заявив про завершення прокладання першої нитки газопроводу NordStream2.

Олександр Лукашенко встав на шлях пушилінізації. В Ізраїлі оголошено про створення коаліції без Беньяміна Нетаньягу, який вже 12 років очолює уряд країни.

Використання Росією енергетичної зброї має тривалу історію та певні традиції. Зокрема, у Кремлі добре навчилися використовувати інформаційні приводи для демонстрації власної сили. Не встиг Володимир Зеленський порівняти в інтерв’ю FAZ запуск NordStream2 з анексією Криму, розповівши про загрози позбавлення України статусу держави-транзитера, як Путін повідомив про завершення прокладання першої нитки газогону та готовність «Газпрому» постачати по ньому паливо. Ця заява була зроблена під час Петербурзького міжнародного економічного форуму та супроводжувалася запевненнями Путіна у готовності бути надійним партнером ЄС та готовності відновлювати економічні відносини з українською владою. Просто таки вовк у газовій трубі. Відверто кажучи, протистояння запуску NordStream2 сьогодні більше залежить не від України, а від Сполучених Штатів, їх готовності сприйняти газопровід як виклик трансатлантичній солідарності, відновленням якої опікується Джозеф Байден.

Олександр Лукашенко тим часом зробив ставку на реверанси Кремлю задля збереження власної влади. Він повідомив про обговорення перспективи польотів авіакомпанії «БелАвіа» до анексованого Росією Криму та готовність допустити «слідчих» з так званої ЛНР до Романа Протасевича. Якщо у питаннях польотів до Криму в ліях Лукашенка можна знайти хоча б натяк на логіку, то фактичне визнання бандитської республіки Донбасу завдасть потужного удару по його власних позиціях. Нагадаю, що так звані ЛНР та ДНР не визнані навіть Росією, їхнім офіційним ляльководом, і розшаркування перед ними грає проти Лукашенка та сприятиме втраті Білоруссю частини зовнішньополітичної суб’єктності. Розповідь Романа Протасевича про стан справ всередині опозиції в ефірі телеканалу ОНТ, яке вже взяла на озброєння білоруська державна пропаганда, залишила важке враження дій людини, яку поставили у безвихідну ситуацію.

Фото: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90

Цікаво розвиваються події в Ізраїлі. Там після чотирьох поспіль парламентських кампаній, які не дозволили виявити переможця, спроможного сформувати стабільний уряд, сформувалася широка коаліція без діючого прем’єра Беньяміна Нетаньягу. Останньому не допомогли ані успішна вакцинація громадян країни від коронавірусу, ані протидія ХАМАС під час травневого загострення. Вже цього тижня 12-річне прем’єрство Нетаньягу може завершитися, а біля стерна уряду його змінить Нафталі Беннет. Деякі аналітики вбачають провісником цих змін обрання президентом Ізраїлю лівоцентриста Іцхака Герцога, проте стійкість нової коаліційної конструкції залишається далеко не очевидною.

Євген МАГДА, Інститут світової політики