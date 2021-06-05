Білоруський політолог виїхав в Україну після «інтерв'ю» Протасевича

Білоруський політолог Артем Шрайбман залишив країну після того, як колишній редактор протестного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич згадав його в інтерв'ю білоруському державному телеканалу ОНТ.

Як повідомляє Укрінформ, про це Шрайбман написав в Telegram.

"Іронічно вийшло. Вранці 3 червня виходить випуск проекту "Редакція", який завершується моїми словами про те, що я не відчуваю прямої загрози і тому не їду з Білорусі, а вже ввечері я поспіхом збираю речі та вибираюся з країни", - зазначив він.

Пізніше Шрайбман уточнив виданню «Наша Нiва», що виїхав до України. "Я тепер в Україні, добирався обхідними шляхами, як саме не скажу - може знадобиться комусь ще", - зазначив він.

"Інтерв'ю" Протасевича телеканалу ОНТ вийшло 3 червня. У ньому Протасевич визнав провину в організації протестів у Білорусі (стаття 342 КК республіки) і розповів, що люди, які начебто координували їх, належали до секретного чату. Серед учасників чату він назвав Шрайбмана.

Шрайбман розповів, що ввечері того самого дня, коли вийшло "інтерв'ю", він помітив "щось дуже схоже на зовнішню рекламу біля свого під'їзду". "Тому довелося піти на дуже некомфортне рішення - виїхати. Обидві альтернативи - СІЗО і щоденне очікування СІЗО - були ще гіршими як для мене, так і для близьких", - зазначив він.

Політолог уточнив, що не знає, чи був до нього інтерес білоруських спецслужб. "Парадокс у тому, що про існування чату, його тематику та список його учасників силовики знали як мінімум з середини осені. Мене в цьому списку показали на ОНТ ще в грудні, півроку тому. І нічого", - зазначив він.

У постскриптумі він написав: "Ніякої образи на Протасевича немає і бути не може. Ми не знаємо, який підвал у ЛНР і яку долю для його дівчини йому змалювали в разі відмови від цього інтерв'ю. Заручників не судять".

Романа Протасевича затримали у Мінську 23 травня після екстреної посадки літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Перед цим екіпаж отримав від білоруської влади повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. У Білорусі проти Протасевича порушено кримінальну справу про організацію масових заворушень, його також включено до списку екстремістів. Разом з Протасевичем затримали його дівчину Софію Сапегу.