Литва звинуватила Білорусь у затриманні на кордоні машини з диппоштою

Литовське Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест проти безпрецедентного затримання автомобіля з дипломатичною поштою Литви на литовсько-білоруському державному кордоні.

Як передає Укрінформ, про це заявило литовське МЗС.

«Затримання на державному кордоні автомобіля з дипломатичною поштою є серйозним порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Білорусь ще раз продемонструвала, що для цієї держави більше не існує правил цивілізованого світу. Це несамовита диктатура в центрі Європи», - сказав глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

Як повідомляє зовнішньополітичне відомство Литви, на прикордонному переході Мядінінкай білоруські прикордонники вимагали зірвати дипломатичні пломби і відкрити автомобіль. Оскільки литовські дипломатичні кур'єри не погодилися виконати цю вимогу, автомобілю довелося розвернутися і повернутися на територію Литви.

Читайте також: Литва посилює охорону кордону з Білоруссю

Представник білоруського посольства у Вільнюсі сьогодні був екстрено викликаний в МЗС, йому вручили ноту протесту.

Як повідомляв напередодні Укрінформ, у зв'язку з різким зростанням нелегальної міграції з території Білорусі Литва на кордоні з сусідньою країною дислокує додаткові сили. Також планується отримати допомогу від Європейського Союзу. У зв'язку з цим, до кінця 2022 року Литва планує встановити по всій довжині кордону з Білоруссю системи спостереження, оскільки зараз вони діють лише на 38% спільного кордону. Для цього буде потрібно 38 млн євро.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.