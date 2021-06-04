У Британії дозволили використання COVID-вакцини Pfizer для підлітків

Британське Агентство з регулювання лікарських препаратів і медичних продуктів (MHRA) дозволило використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech для підлітків віком 12-15 років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Регулятор наголосив, що вакцина для даної вікової категорії безпечна та ефективна, а її переваги більші за потенційні ризики.

Надалі Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації, що є дорадчим органом при уряді, повинен вирішити, чи буде вакцина застосовуватися для підлітків.

Раніше у Британії було дозволене її застосування для людей віком від 16 років.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами (FDA) видало дозвіл на застосування вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для підлітків віком від 12 до 15 років.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 4 червня зафіксували 172 910 914 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, померло 3 717 320 людей, одужала 155 622 721 особа.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard