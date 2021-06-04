Коронавірус забрав у Бразилії вже майже 470 тисяч життів

Від початку пандемії COVID-19 минулого року, кількість загиблих від недуги у Бразилії сягнула майже 470 тисяч.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії.

“Протягом останніх 24 годин у Бразилії зареєстрували 1682 смерті від COVID-19, що підвищило загальну кількість загиблих від недуги до 469 388 осіб”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що протягом останньої доби у країні також було виявлено 83 391 новий випадок інфікування. Таким чином, від початку пандемії вже 16 803 472 бразильці захворіли на COVID-19.

Як відомо, за кількістю загиблих від COVID-19 Бразилія у світі поступається лише США, а за загальною кількістю інфікованих - США та Індії.

“Бразилія нині переживає новий спалах захворювання, що спричинив переповнення лікарень хворими”, - зауважує Сіньхуа.

Досі у країні із населенням у 211 млн людей бодай одну дозу COVID-щеплення отримало близько 70 млн людей.

Фото: Getty Images