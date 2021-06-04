Норвегія викликала представника посольства США через шпигунський скандал

Норвезький уряд викликав на розмову офіційного представника посольства США в країні через повідомлення про те, що Вашингтон шпигував за своїми союзниками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

"Американці чітко заявили, що вони змінили свою практику 2014 року, що стосувалась моніторингу союзників, та що вони будуть співпрацювати з нами та іншими, щоб скласти картину того, що сталося", - заявила голова уряду Норвегії Ерна Солберг.

"Ми викликали офіційного представника посольства США в Осло, щоб з'ясувати це", - додала вона.

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Солберг також зустрілася з прем'єр-міністром Данії (Метте Фредеріксен- ред.), під час зустрічі вона зазначила, що шпигунство проти союзників "неприйнятне та непотрібне".

Міністр оборони Норвегії Френк Бакке-Дженсен також зустрівся з чиновниками посольства США в країні, щоб передати те саме повідомлення, повідомило його міністерство.

Як зазначає DW, Датський мовник DR (Dannmarks Radio) повідомив у неділю, що данські спецслужби співпрацювали зі своїми американськими колегами, щоб підслуховувати політичних лідерів та чиновників Німеччині, Франції, Швеції та Норвегії. За даними видання, така співпраця велася у період 2012 – 2014 років.

Як повідомляється, серед тих, хто був ціллю операції, також були канцлер Німеччини Ангела Меркель, тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та колишній лідер опозиції Німеччини Пір Штайнбрюк.