Розвідка США не знайшла доказів існування прибульців, але сумніви залишаються

Співробітники американської розвідки не знайшли доказів того, що повітряні явища, які спостерігаються пілотами ВМС в останні роки, є інопланетними космічними кораблями, але вони й досі не можуть пояснити явища, що спантеличили вчених і військових.

Про це передає Укрінформ з посиланням на The New York Times

В урядовій доповіді, яку готують Офіс директора національної розвідки та міністр оборони США для Конгресу, ідеться про те, що переважна більшість із понад 120 інцидентів за останні два десятиліття не мають стосунку до військових чи інших передових технологій США, повідомили посадовці. Це виключає можливість того, що пілоти ВМС, які повідомляли про непізнані літальні апарати, могли зіткнутися з секретними програмами.

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Водночас уряд не може остаточно відкидати припущень, що явища, які спостерігають військові льотчики, пов’язані з космічними кораблями прибульців.

У доповіді визнається, що непоясненими залишаються прискорення літальних апаратів, а також здатність змінювати напрямок і занурюватися в воду.

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Несекретна версія доповіді, як очікується, буде представлена Конгресу до 25 червня.

За словами чиновників, остаточний звіт також міститиме секретний додаток. За даними офіційних осіб, чимало інцидентів, розглянутих у доповіді, відбулися з військовослужбовцями ВМС. Також розглядаються випадки за участю іноземних військових за останні два десятиліття.

Співробітники розвідки вважають, що принаймні деякі з повітряних явищ можуть бути результатами експериментів Росії або Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс директора національної розвідки та міністр оборони США працюють над звітом щодо НЛО, який має бути представлений Конгресу. За словами речниці Білого дому Дженіфер Псакі, президент США дуже серйозно ставиться до непізнаних повітряних явищ.