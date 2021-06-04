Влада Данії затвердила закон про висилку шукачів притулку за межі ЄС

Парламент Данії ухвалив закон, що дозволяє депортувати шукачів притулку до країн за межами ЄС.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters.

Закон дозволить Данії не приймати від біженців заяв щодо надання статусу шукачів притулку. А також відправляти мігрантів до країн, що не є членами Євросоюзу.

"Якщо ви подаєте клопотання про надання притулку у Данії, знайте, що вас повернуть до країни за межами Європи. І тому ми сподіваємось, що люди перестануть шукати притулку у Данії", - сказав спікер імміграційної служби урядової партії Расмус Стоклунд. Також він додав, що перелік таких країн ще не визначений.

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За законопроєкт, що суперечить прагненням ЄС налагодити систему міграції та правил надання притулку, проголосували 70 данських депутатів, проти були 24 парламентарі.

Скандинавська держава, що відома своєю жорсткою імміграційною політикою упродовж останнього десятиліття, має задекларовану мету - приймати нуль шукачів притулку та прагне приймати біженців лише за квотами ООН.

Нині уряд Данії ще не має угод щодо висилки мігрантів, але Стоклунд заявив, що влада наразі веде перемовини з кількома країнами-кандидатами.