У Чорноморському регіоні Туреччини неочікувано випав сніг

У високогірних районах Чорноморського регіону Туреччини та провінції Кайсері, що в центрі країни, неочікувано для літнього сезону, випав сніг.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

«В червні у високих районах Болу та Кайсері випав сніг. Поки жителі півдня країни раділи приходу літа, на півночі викликає здивування сніг, що випав у перший місяць літа», - повідомляє телеканал.

Зараз у більшій частині Егейського та Середземноморського регіонів, Південно-Східної, Центральної та Східної Анатолії спостерігається сонячна і спекотна погода. Натомість у Причорномор'ї та деяких інших провінціях з настанням червня температура повітря знижувалася.

У Чорноморському регіоні Туреччини випав сніг / Фото: cnnturk.com

Холодна та дощова погода спостерігається у Трабзоні, Різе, Артвіні, Гіресуні, Байбурті, Болу та Кайсері.