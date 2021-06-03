У Швейцарії - вперше за вісім місяців жодної смерті від COVID-19

У Швейцарії - вперше за вісім місяців жодної смерті від COVID-19

Укрінформ
У Швейцарії 2 червня вперше з жовтня минулого року не зафіксували жодного летального випадку від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я Швейцарії.

Востаннє фіксували відсутність померлих від COVID-19 ще 3 жовтня минулого року.

Читайте також: Смертність від коронавірусу у США – найнижча за 10 місяців

Усього в країні від коронавірусу померли 10 268 швейцарців, з яких 43 за минулі два тижні.

За даними МОЗ, за попередню добу у Швейцарії виявили 717 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом від початку пандемії коронавірус виявили у 696 213 осіб.

Читайте також: В Україні смертність від COVID-19 зменшилась більш як удвічі - науковці

Нині у Швейцарії вже повністю вакциновані 1 750 400 осіб із близько 8,54 мільйона громадян.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня у Великій Британії вперше з початку пандемії протягом доби не було зафіксовано жодного випадку смерті, пов'язаної з коронавірусною хворобою.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-