Гальма на канатній дорозі в Італії, де загинули 14 осіб, були несправні багато років - ЗМІ

Гальма на канатній дорозі в Італії, де внаслідок падіння кабіни загинули 14 осіб, ймовірно, були несправні упродовж семи років.

Про це повідомляє ANSA, передає Укрінформ.

Зазначається, що швейцарський оператор-аматор Майкл Меєр надав прокуратурі міста Вербанія відео, зняті ним на цій канатній дорозі у 2014, 2016 та 2018 роках. На цих кадрах видно, що вже у 2014-му тут використовувалися спеціальні затиски на аварійних гальмах, аби вони не спрацьовували довільно.

Як повідомлялося, 23 травня на півночі Італії внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі Стреза-Моттароне загинули 14 осіб.

Поліція затримала трьох осіб з компанії-оператора канатної дороги.

Фото: rainews.it