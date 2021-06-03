Фільм «Україна за кадром» відібрали до кінофестивалю в Салоніках

Фільм Владислава Васильченка «Україна за кадром», що створюється за підтримки Держкіно, відібрано до участі в кіноринку Agora Docs 23-го Фестивалю документального кіно в Салоніках, що відбудеться з 25 червня до 4 липня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Agora Docs є найважливішим кіноринком для країн Південно-Східної Європи, Середземномор'я та Близького Сходу. «Україна за кадром» буде представлена в секції Agora Docs In Progress, до участі в якій було відібрано 10 фільмів на стадії завершення виробництва», - ідеться в повідомленні.

Як коментує режисер Владислав Васильченко, для нього участь в Agora Docs In Progress — це можливість прокомунікувати історію про найдивніші міста України в професійну площину східноєвропейської документалістики.

«Робота з проблематикою доль героїв та їхніх міст, як із темою, що винесена за рамки середовища, є вкрай важливою для праці над фільмом на даному етапі», - зазначає він.

Документальний фільм «Україна за кадром» складається з новел, об’єднаних темою так званих міст-привидів та їхніх мешканців. «Залишенці» є втіленням фантастичної життєвої сили українців, вони можуть мріяти про краще майбутнє навіть серед цілковитої руїни і готові втілювати його власноруч тут і зараз із самоіронією та усмішкою на обличчі.

Кінопроєкт став одним з переможців Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Продюсери картини — Олександра Костіна та Лук’ян Галкін, який також є автором сценарію картини. Виробництво — компанія Bosonfilm.