Олігарх «Череп» і 60 юридичних осіб: США запровадили санкції проти корупціонерів з Болгарії

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти трьох фізичних та понад 60 юридичних осіб у Болгарії, причетних до масштабної корупції в ЄС.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб у Болгарії за їх значну корупційну роль, а також проти їхніх мереж, які охоплюють 64 організації», - йдеться в повідомленні.

Під обмеження США потрапили болгарський олігарх Васил Божков на прізвисько «Череп», колишній депутат, а нині бізнесмен Делян Славчев Пеєвський, а також ексурядовець Ілько Димитров Желязков. При цьому зазначається, що Божков неодноразово підкуповував урядовців та намагався створити канал з метою забезпечення впливу росіян на уряд Болгарії.

Крім того, до списку санкцій включені компанії, якими володіють або контролюють названі особи.

«Сполучені Штати підтримують усіх болгар, які прагнуть викоренити корупцію та сприяють підзвітності корумпованих чиновників, які підривають економічні функції та демократичні інститути Болгарії", - наголошується в заяві OFAC.

Як повідомляв Укрінформ, так званий Акт Магнітського, ухвалений США й підтриманий Канадою та деякими європейськими країнами, дозволив західним урядам заморожувати кошти російських високопосадовців, яких звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини.

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Згодом Акту Магнітського надано статус глобального закону, тож передбачені ним санкції можуть застосовуватися до всіх країн, громадяни яких порушують права людини та беруть участь у корупційних схемах.