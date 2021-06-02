Олігарх «Череп» і 60 юридичних осіб: США запровадили санкції проти корупціонерів з Болгарії

Олігарх «Череп» і 60 юридичних осіб: США запровадили санкції проти корупціонерів з Болгарії

Укрінформ
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти трьох фізичних та понад 60 юридичних осіб у Болгарії, причетних до масштабної корупції в ЄС.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб у Болгарії за їх значну корупційну роль, а також проти їхніх мереж, які охоплюють 64 організації», - йдеться в повідомленні.

Під обмеження США потрапили болгарський олігарх Васил Божков на прізвисько «Череп», колишній депутат, а нині бізнесмен Делян Славчев Пеєвський, а також ексурядовець Ілько Димитров Желязков. При цьому зазначається, що Божков неодноразово підкуповував урядовців та намагався створити канал з метою забезпечення впливу росіян на уряд Болгарії.

Крім того, до списку санкцій включені компанії, якими володіють або контролюють названі особи.

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«Сполучені Штати підтримують усіх болгар, які прагнуть викоренити корупцію та сприяють підзвітності корумпованих чиновників, які підривають економічні функції та демократичні інститути Болгарії", - наголошується в заяві OFAC.

Як повідомляв Укрінформ, так званий Акт Магнітського, ухвалений США й підтриманий Канадою та деякими європейськими країнами, дозволив західним урядам заморожувати кошти російських високопосадовців, яких звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини.

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Згодом Акту Магнітського надано статус глобального закону, тож передбачені ним санкції можуть застосовуватися до всіх країн, громадяни яких порушують права людини та беруть участь у корупційних схемах.

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