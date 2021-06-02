Іспанські та португальські копи виявили 30 мішків «кокаїнового вугілля» без запаху

Іспанська поліція разом з колегами з Португалії заарештувала трьох осіб, підозрюваних у причетності до постачання кокаїну до країн Європи, та вилучила 862 кілограми наркотичної речовини чорного кольору, без характерного запаху.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Офіцери національної поліції Іспанії та судової поліції Португалії почали розслідування цієї справи ще на початку 2020 року, помітивши, що певна торговельна компанія використовувала різні підставні організації для здійснення підозрілих операцій, що не відповідали її напрямку діяльності.

Слідчі відстежили ланцюг постачання, що привів до відомого баскського торговця наркотиками, який раніше провів 11 місяців під арештом у Болівії.

Потім поліціанти виявили порт, куди у двох контейнерів з деревним вугіллям було доставлено партію кокаїну.

П'ятдесят іспанських та португальських офіцерів поліції відстежували два контейнери, поки вони мандрували вантажівкою з Португалії на північ Іспанії, де їх вміст мали розділити, а кокаїн витягнути з вугілля у спеціальній лабораторії.

Щойно вантажівка прибула на базу наркоторгівців у промисловому районі в регіоні Кастилія та Леон, до них прибула поліція, заарештувала трьох осіб та вилучила 862 кг кокаїну.

"Наркотик став майже таким, що не виявляється, тому що його форма та колір були дуже схожі на вугілля. Крім того, був усунутий характерний запах кокаїну...", - розповіли у іспанській поліції

Загалом, правоохоронці виявили 30 мішків "кокаїнового вугілля" серед 1 364 мішків справжнього вугілля.

Фото: Policia Nacional