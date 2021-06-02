Туреччина почала вакцинувати від COVID людей 50+

У Туреччині розпочато новий етап вакцинації проти коронавірусу, під час якого щеплюють усіх громадян віком від 50 років.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа у Твітері, передає Укрінформ.

«Стартувала програма вакцинації наших громадян, старших за 50 років. Завдяки вакцинації ми виключимо вплив епідемії зі свого порядку денного», - написав міністр.

Наразі у країні проведено майже 30 млн щеплень, повністю вакциновано 12,63 млн з 85 млн населення.

Раніше міністр охорони здоров’я зазначав, що зусилля спрямовані на те, аби країна повернулася до звичного життя вже у вересні. «Коли буде щеплено щонайменше 60% населення, буде набутий колективний імунітет проти коронавірусу», - цитує міністра TRT Haber.

За словами Коджі, доки в країні не буде реалізовано широкомасштабну вакцинацію, вимога щодо носіння масок зберігатиметься.

«Однак із набуттям колективного імунітету зможемо говорити про скасування цієї вимоги щодо вакцинованих», - додав міністр.

Минулої доби в Туреччині виявлено 7112 випадків інфікування коронавірусом, 129 людей померли, 9457 одужали. У країні діє вимога носити маску всюди поза домівкою.

За даними Worldometer, у світі виявлено 171 965 446 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 576 887 летальних, одужала 154 479 061 особа.

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