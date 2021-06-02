Єврокомісія представила три головні складові реформи Шенгенської зони

Оновлена Шенгенська стратегія передбачає зміцнення зовнішніх кордонів, посилення внутрішньої безпеки та вдосконалення системи політичного управління процесами у Шенгенському просторі.

Про це розповіла єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон на брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нова Шенгенська стратегія покликана зміцнити ЄС ззовні та зробити більш вільним ізсередини. Інколи можна почути, що нам треба повернутися назад до повністю функціонального Шенгену. Але я маю сказати, що ми маємо просуватися вперед до повністю функціонуючого Шенгенського простору... Тероризм не скінчиться, ймовірно, ми матимемо нові пандемії та інші виклики. Нам потрібно підготуватися, щоб захищати громадян та водночас зберігати свободу руху в межах Шенгенської зони», - зауважила єврокомісар.

Вона нагадала, що Шенгенський проєкт – це найбільший у світі простір вільного руху, який охоплює 420 мільйонів людей. В межах внутрішніх кордонів ЄС проживає близько 40 відсотків європейців, з них принаймні 3,5 мільйони перетинають внутрішні кордони щодня, близько 1,7 мільйона європейців щодня їздять на роботу в іншу країну. Проте з огляду на пандемію коронавірусу торік ряд країн-членів поновили контроль на внутрішніх кордонах, у деяких країнах такі заходи є чинними до сьогодні.

За словами єврокомісара, для здатності ЄС ефективно відповідати на подібні виклики у майбутньому пропонується три ключові напрямки зміцнення Шенгенської зони та стратегії її розвитку.

Перший стосується вдосконалення системи управління зовнішніми кордонами ЄС. «Це має вирішальне значення. Ми вже приділяємо багато уваги посиленню персоналу прикордонників та берегової охорони, формуванню корпусу постійної готовності у 10000 осіб для допомоги на вразливих діялнках кордону. Не менш важливим є розвиток спеціалізованих ІТ-систем та досягнення їх взаємосумісності між різними країнами ЄС», - наголосила Йоханссон.

За її словами, другий напрямок оновленої стратегії - зміцнення безпеки всередині Шенгенської зони для протидії транскордонній злочинності й тероризму, що передбачає посилення координації між органами поліції країн ЄС.

Єврокомісар повідомила, що до кінця року ЄК представить Кодекс поліцейської співпраці ЄС, який міститиме принципи та стандарти цієї взаємодії. Це ж стосується систем обміну інформацією між європейськими правоохоронцями, зокрема даними щодо пасажирів, які прямують до країн ЄС.

Третє ключове положення нової Шенгенської стратегії – вдосконалення системи управління. Для цього Єврокомісія започатковує регулярні зустрічі так званого Шенгенського форуму за участю євроінституцій та країн-членів. До таких зустрічей Єврокомісія готуватиме щорічні доповіді про стан Шенгенської зони, які формуватимуться, зокрема, за підсумками «неоголошених» візитів експертів Єврокомісії в країни-члени для оцінки реальної ситуації. Такі візити, зауважила єврокомісар, будуть можливими після погодження на рівні ЄС необхідного законодавства для започаткування так званого Механізму з розвитку та моніторингу Шенгену.

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Йоханссон оголосила також, що ще три країни ЄС виконали критерії для повноправного входження до Шенгенської зони. «Сподіваюся, що Рада ЄС невдовзі прийме відповідне рішення, і Болгарія, Румунія і Хорватія стануть повноправними членами Шенгенського простору», - сказала вона.

Як повідомлялося, Шенгенська зона для вільного руху громадян була створена 36 років тому за участю 5 країн ЄС. Зараз Шенгенський простір поєднує 26 європейських країн з населенням понад 420 мільйонів людей. До Шенгенської зони належать всі країни ЄС за винятком Болгарії, Румунії, Хорватії, Кіпру та Ірландії.

До Шенгенського простору належать також країни, що не є членами ЄС: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн.