Білорусь отримала від Росії другий транш кредиту на пів мільярда доларів

Білорусь отримала від Росії другий транш кредиту на пів мільярда доларів

Укрінформ
Міністерство фінансів Білорусі заявило, що отримало другий транш російського кредиту в сумі, еквівалентній 500 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті білоруського відомства, передає Укрінформ.

«Відповідно до угоди між урядом Республіки Білорусь і урядом Російської Федерації про надання уряду Республіки Білорусь державного фінансового кредиту, укладеної 21 грудня 2020 р., 2 червня 2021 року на рахунок Міністерства фінансів надійшли кошти другого траншу державного фінансового кредиту в сумі, еквівалентній 0,5 млрд доларів США», - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, уряд РФ у грудні 2020 року схвалив надання Білорусі кредиту в 1 млрд доларів для погашення й обслуговування білоруського держборгу. Перший транш у 500 млн доларів був переведений Мінську в тому ж місяці.

Раніше представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що другий транш був анонсований ще до останніх подій, пов'язаних з примусовою посадкою в Білорусі пасажирського літака з метою захопити і заарештувати білоруського опозиціонера.

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У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін у Вільнюс під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

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