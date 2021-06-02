Білорусь отримала від Росії другий транш кредиту на пів мільярда доларів

Міністерство фінансів Білорусі заявило, що отримало другий транш російського кредиту в сумі, еквівалентній 500 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті білоруського відомства, передає Укрінформ.

«Відповідно до угоди між урядом Республіки Білорусь і урядом Російської Федерації про надання уряду Республіки Білорусь державного фінансового кредиту, укладеної 21 грудня 2020 р., 2 червня 2021 року на рахунок Міністерства фінансів надійшли кошти другого траншу державного фінансового кредиту в сумі, еквівалентній 0,5 млрд доларів США», - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, уряд РФ у грудні 2020 року схвалив надання Білорусі кредиту в 1 млрд доларів для погашення й обслуговування білоруського держборгу. Перший транш у 500 млн доларів був переведений Мінську в тому ж місяці.

Раніше представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що другий транш був анонсований ще до останніх подій, пов'язаних з примусовою посадкою в Білорусі пасажирського літака з метою захопити і заарештувати білоруського опозиціонера.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін у Вільнюс під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.