МОЗ Білорусі розповіло про стан політв'язня, який намагався скоїти самогубство на суді
Як передає Укрінформ з посиланням на TUT.BY, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.
«На цей момент стан пацієнта стабільний, ситуацій, які б загрожували життю, немає. Пацієнт прийшов до тями після наркозу», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вчора Латипову зробили операцію, під час якої не було виявлено пошкоджень життєво важливих органів.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Мінську під час судового засідання опозиціонер Степан Латипов спробував накласти на себе руки, проколовши собі горло ручкою.
Латипова обвинувачують в організації Телеграм-чату, майстерні з виготовлення символів протесту і протистоянні з поліцейським під час затримання 15 вересня.
У суді Латипов не визнав себе винним за жодною зі статей, які йому інкримінують.
Фото: Вясна