МОЗ Білорусі розповіло про стан політв'язня, який намагався скоїти самогубство на суді

Білоруський опозиціонер Степан Латипов, який під час судового засідання проколов собі горло ручкою, прийшов до тями після операції і знаходиться в стабільному стані.

Як передає Укрінформ з посиланням на TUT.BY, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.

«На цей момент стан пацієнта стабільний, ситуацій, які б загрожували життю, немає. Пацієнт прийшов до тями після наркозу», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вчора Латипову зробили операцію, під час якої не було виявлено пошкоджень життєво важливих органів.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Мінську під час судового засідання опозиціонер Степан Латипов спробував накласти на себе руки, проколовши собі горло ручкою.

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Латипова обвинувачують в організації Телеграм-чату, майстерні з виготовлення символів протесту і протистоянні з поліцейським під час затримання 15 вересня.

У суді Латипов не визнав себе винним за жодною зі статей, які йому інкримінують.

Фото: Вясна