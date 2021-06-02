МОЗ Білорусі розповіло про стан політв'язня, який намагався скоїти самогубство на суді

МОЗ Білорусі розповіло про стан політв'язня, який намагався скоїти самогубство на суді

Укрінформ
Білоруський опозиціонер Степан Латипов, який під час судового засідання проколов собі горло ручкою, прийшов до тями після операції і знаходиться в стабільному стані.

Як передає Укрінформ з посиланням на TUT.BY, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.

«На цей момент стан пацієнта стабільний, ситуацій, які б загрожували життю, немає. Пацієнт прийшов до тями після наркозу», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вчора Латипову зробили операцію, під час якої не було виявлено пошкоджень життєво важливих органів.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Мінську під час судового засідання опозиціонер Степан Латипов спробував накласти на себе руки, проколовши собі горло ручкою.

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Латипова обвинувачують в організації Телеграм-чату, майстерні з виготовлення символів протесту і протистоянні з поліцейським під час затримання 15 вересня.

У суді Латипов не визнав себе винним за жодною зі статей, які йому інкримінують.

Фото: Вясна

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