Президент Туркменістану заявив, що в країні немає COVID-хворих

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заявив, що у країні з початку пандемії коронавірусу не виявлені хворі на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Turkmen.news.

«Завдяки такій проведеній роботі, яка наразі триває, поки що у нас не виявлені випадки прояву цієї хвороби (коронавірусу - ред.)», - наголосив Бердимухамедов.

Зазначається, що, за інформацією порталу, на сьогодні вдалося достовірно підтвердити смерть 55 осіб внаслідок COVID-19 на території Туркменістану. Насправді померлих, ймовірно, набагато більше.

Також Бердимухамедов заявив про економічні успіхи країни.

«За роки незалежності обсяг ВВП виріс у 8,4 рази», - акцентував він.

При цьому Міжнародний валютний фонд у 2021 році відмовився використовувати при оцінці ВВП Туркменістану офіційні дані. За оцінкою МВФ, ВВП країни в 2020 році зріс на 0,8%, тоді як влада заявляє про зростання на 5,9%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 червня у світі зафіксовано майже 171,5 млн випадків зараження на коронавірус, з яких понад 3,5 млн - летальних.