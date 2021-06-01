У Перу різко зросла кількість смертей від COVID-19 після корекції даних

Влада Перу виправила дані щодо кількості померлих від коронавірусної хвороби (COVID-19) після порад експертів: цифра зросла майже втричі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Тепер офіційна кількість загиблих від коронавірусу в країні становить понад 180 тис. людей, що майже втричі більше за попередню цифру - 69 342.

За словами прем’єра Віолетти Бермудез, корекція даних відбулася після порад перуанських та міжнародних експертів.

«Ми вважаємо за свій обов’язок оприлюднити цю оновлену інформацію», - додала вона.

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Зазначається, що після оновлення даних Перу стала країною з найвищим у світі показником смертності від захворювання на коронавірус на душу населення.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 1 червня зафіксовано понад 171,4 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,5 млн летальних, одужали вже понад 153,7 млн осіб.

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