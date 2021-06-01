Поблизу Гаваїв помітили розвідувальний корабель РФ

Тихоокеанський флот США стежив за російським розвідувальним кораблем, який знаходився біля узбережжя Гаваїв поблизу важливого американського ракетного полігону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Поява російського корабля змусила відкласти випробування Агентства протиракетної оборони на американському ракетному полігоні.

Військово-морський інститут США (USNI) повідомив, що корабель загальної розвідки ВМФ Росії «Карелія» було помічено минулого тижня біля берегів острова Кауаї.

Корабель діяв прямо біля кордонів територіальних вод США, приблизно за 24 кілометри на захід від острова.

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Міжнародні води починаються за 22 кілометри від суверенної берегової лінії.

На острові Кауаї знаходиться Тихоокеанський ракетний полігон Баркін-Сендс, який використовується ВМС та Агентством протиракетної оборони для випробувань ракет.

Це полігон, де можуть одночасно працювати і відслідковуватися підводні човни, надводні кораблі, літаки та космічні апарати.

Представник Тихоокеанського флоту США капітан Джон Гей повідомив, що ВМС США «знають про російське судно в міжнародних водах біля Гаваїв», зазначивши, що вони будуть «стежити за ним».

Як повідомляв Укрінформ, флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель Берегової охорони США HAMILTON на відстані більше ніж 100 морських миль від Одеси. При цьому три російські кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри і створювали перешкоди.