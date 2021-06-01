У Білорусі затримали журналіста за біло-червоний шарф в авто

Сьогодні вранці в Мінську затримано журналіста Tribuna.com Дмитра Руто.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання.

Підставою для затримання стало те, що в його авто був біло-червоно-білий футбольний шарф.

Його звинувачують у незаконному пікетуванні за статтею 24.23 кодексу про адміністративні правопорушення (Порушення порядку організації або проведення масових заходів). Дана стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або арешту.

Журналіста доставлено в Жовтневе РВВС Мінська, складається протокол.

Крім цього, повідомляється про затримання редактора спецпроєктів регіонального порталу Hrodna.life Ірини Новик.

Деталі її затримання не уточнюються.

У понеділок затримали і пізніше відпустили головного редактора видання Hrodna.life Олексія Шоту. На нього склали протокол за статтею 19.11 КоАП за те, що в одному з матеріалів на сайті розмістили зображення з водяним знаком телеграм-каналу, який було визнано екстремістським.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не було визнано ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста й опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю Софію Сапегу.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

Фото: Еўрарадыё | Euroradio