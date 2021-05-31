В’єтнам закриває небо для іноземних літаків через COVID-19

Влада В’єтнаму тимчасово припиняє прийняття міжнародних авіарейсів в аеропорту Ханоя у зв'язку з ситуацією щодо коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VnExpress.

За даними Управління цивільної авіації країни, рішення набере чинності у вівторок, 1 червня, й діятиме щонайменше до 7 червня.

Влада В’єтнаму ще з березня обмежила прибуття іноземців через пандемію. Тільки громадяни В’єтнаму, що застрягли за кордоном, іноземні чиновники, дипломати, експерти, інвестори та висококваліфіковані особи могли прилітати до країни. При цьому всі вони мали проходити 21-дений карантин у спеціальних місцях.

У Ханої наприкінці минулого місяця виникла нова хвиля захворювання на COVID-19. У місті виявили вже 411 нових випадків.

Агентство Reuters зазначає, що фабрики в промислових північних провінціях В'єтнаму працюють не на повну потужність через нові карантинні обмеження у зв’язку зі спалахом COVID-19. Саме у цих районах розташовані постачальники для Apple, Samsung і інших глобальних технологічних компаній.

Як повідомляв Укрінформ, на території В’єтнаму виявили нову мутацію коронавірусу - гібрид індійського та британського варіантів SARS-CoV-2.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 171 095 480 випадків COVID-19, зокрема 3 558 163 летальні, одужали 153 241 906 осіб.