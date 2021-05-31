У Новій Зеландії — найсильніші за останні сто років дощі, оголосили надзвичайний стан

У новозеландському Кентербері через повені оголошено надзвичайний стан, влада евакуювала сотні людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News.

Зазначається, що на регіоні випали найсильніші за останні сто років дощі, через що рівень води в річках піднявся та було зруйновано три мости. Влада закрила 19 доріг, школи та офіси.

Найбільше постраждала провінція Кентербері на Південному острові країни, де за ніч довелося евакуювати щонайменше 300 будинків.

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Сили оборони Нової Зеландії задіяли вертольоти, щоб врятувати деяких людей.

Мер міста Ашбертон Ніл Браун заявив, що половину міста потрібно буде евакуювати, якщо дамби річки прорвуться.

Як повідомляв Укрінформ, сильні зливи привели до затоплення сотень будівель і доріг у центральній Швеції.

Фото: NZ Defence Force/Christchurch City Council