Три події світу. Лакмусова Білорусь, Габек на перспективу та розворот Байдена

Розвиток ситуації у Білорусі не дає надій на порозуміння з Лукашенком та швидкі зміни всередині країни

Україну відвідала делегація партії «Союз90/Зелені» на чолі з її співголовою Робертом Габеком. Джозеф Байден назвав контрпродуктивними санкції проти компанії NordStream2 AG.

Захоплення білоруськими силовиками опозиціонерів Романа Протасевича та Софії Сапеги викликало напрочуд різку реакцію Європейського Союзу. Інцидент став предметом активного обговорення на засіданні Європейської Ради, буквально після того міністри закордонних справ ЄС зустрілися у Лісабоні, щоб узгодити секторальні санкції проти Білорусі. Свавільне використання Лукашенком правил авіаційної безпеки з власними політичними цілями буде ближчим часом покарано санкціями проти галузей білоруської економіки, які спроможні поповнювати бюджет країни. Втім, Лукашенко не має намірів вибачатися, його остання промова в Овальному залі будинку білоруського уряду була просякнута звичними антизахідними випадами та готовністю «стати центром нової Євразії». Схоже, що ця теза з кремлівського меседж-боксу мала переконати Путіна у активізації допомоги невизнаному значною частиною світу президенту Білорусі. Два дні переговорів у Сочі, купання Лукашенка у прохолодному Чорному морі – і обіцянка виділити 500 мільйонів доларів міждержавного кредиту для Білорусі прозвучала. З боку це виглядає премією Лукашенку за його готовність знову бути останнім диктатором Європи.

Фото: АрміяInform

Україна, крім визначення власних санкцій проти білоруської влади, почала грати на перспективу з німецькими політиками. У цьому помітна заслуга посла України у Німеччині Андрія Мельника, який діє у Берліні напрочуд наступально. Минулого тижня Київ та зону ООС відвідала делегація німецької партії «Сюз90/Зелені» на чолі з її співголовою Робертом Габеком. Політична сила у рейтингах сьогодні на рівні з правлячою ХДС/ХСС, і у активізації діалогу присутній обопільний інтерес. Роберт Габек, який провів у Києві зустрічі на вищому рівні, в інтерв’ю німецьким медіа підкреслив, що Україна має право отримувати оборонну летальну зброю, чим викликав доволі різку реакцію офіційного Берліна. Не менш цікавим для України є і негативне ставлення німецьких «зелених» до газопроводу NordStream2, який поступово просувається до свого технічного завершення.

Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

Президент США Джозеф Байден розчарував низку європейських союзників, назвавши контрпродуктивними санкції проти компанії NordStream2 AG. Втім, 46-му президенту США не відмовиш у певній політичній послідовності, адже демократи і за правління Барака Обами не надто опиралися прокладанню ще першої гілки NordStream. Сьогодні прагнення відновити союзницькі відносини з Німеччиною для Вашингтону превалює над готовністю допомогти Україні, Польщі, Словаччині, країнам Балтії. Нічого особистого – просто велика політика, вектор якої цілком може змінитися ще до кінця року, в разі зміни конфігурації правлячої коаліції у ФРН. Не варто відкидати і фактор підготовки Байдена до зустрічі зі своїм кремлівським візаві, яка проявилася у готовності зіграти відкритими картами у чутливій для Путіна сфері енергетики.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото: president.gov.by