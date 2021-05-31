На виборах парламенту Кіпру перемогла владна партія

На виборах до парламенту Кіпру більшість голосів набрала владна консервативна партія "Демократичне об'єднання" (ДІСІ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Після підбиття офіційних підсумків у неділю, 30 травня, вона набрала 27% голосів виборців. Таким чином ДІСІ погіршила свої показники в порівнянні з виборами 2016 року, коли заручилася підтримкою 30,7% громадян.

На другому місці - ліва Прогресивна партія трудового народу Кіпру (наступниця Комуністичної партії) з 22% (у 2016-му - 25,7%).

У трійку лідерів також увійшла Демократична партія з 11,3% (14,5% у 2016 році).

Як зазначається, на тлі спаду результатів у трьох провідних політсил свої позиції покращив ультраправий Національний народний фронт, який отримав майже 7% голосів.

Загалом, за даними DW, до парламенту Кіпру, який обирається на 5 років, проходять представники семи політичних сил.

За останніми даними, явка на виборах становила близько 64%. На 56 місць претендували 658 кандидатів.