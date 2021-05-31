Для британських медиків COVID-щеплення може стати обов'язковим

Уряд Великої Британії розглядає можливість запровадження обов'язкових щеплень проти коронавірусу для медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Міністр Британії з питань вакцинації Надхім Захаві заявив, що уряд розглядає можливість зробити щеплення проти коронавірусу обов'язковими для медиків.

Як очікується, це має зупинити поширення COVID-19 у лікарнях країни.

"Будь-який відповідальний уряд повинен провести дебати, обміркувати, як ми маємо захистити найуразливіші групи населення, переконавшись, що ті, хто доглядає за ними, вакциновані", - вказав міністр.

Він зазначив, що така ідея має право на життя - і навів аналогію із ситуацією, коли хірургам роблять щеплення проти гепатиту B.

За останніми даними Worldometer, у світі зафіксовано 170,903 млн випадків COVID-19. Померли 3,554 млн осіб, одужали майже 153 млн.

Фото: sky.com