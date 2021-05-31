Для британських медиків COVID-щеплення може стати обов'язковим
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Міністр Британії з питань вакцинації Надхім Захаві заявив, що уряд розглядає можливість зробити щеплення проти коронавірусу обов'язковими для медиків.
Як очікується, це має зупинити поширення COVID-19 у лікарнях країни.
"Будь-який відповідальний уряд повинен провести дебати, обміркувати, як ми маємо захистити найуразливіші групи населення, переконавшись, що ті, хто доглядає за ними, вакциновані", - вказав міністр.
Він зазначив, що така ідея має право на життя - і навів аналогію із ситуацією, коли хірургам роблять щеплення проти гепатиту B.
За останніми даними Worldometer, у світі зафіксовано 170,903 млн випадків COVID-19. Померли 3,554 млн осіб, одужали майже 153 млн.
Фото: sky.com