Байден: Дам зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо порушувати права людини

Президент США Джо Байден має намір під час майбутньої зустрічі з Володимиром Путіним обговорити порушення прав людини в Росії.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN, про це Байден заявив у неділю в промові з нагоди Дня пам’яті.

«Я зустрінуся з президентом Путіним через кілька тижнів у Женеві й дам зрозуміти, що ми не будемо стояти осторонь і дозволяти йому порушувати ці права», - сказав глава Білого дому.

Він наголосив, що Сполучені Штати, які засновані на ідеалах рівності, «зобов'язані відкрито виступати, коли бачать порушення прав людини».

Як повідомлялося, зустріч Байдена і Путіна має відбутися 16 червня у швейцарському місті Женеві. Серед іншого, президенти обговорюватимуть й українське питання.

У квітні адміністрація Байдена запровадила проти Росії санкції, зокрема, за «серйозні порушення прав людини» в Криму.

У День пам’яті, який відзначається у США в останній понеділок травня, вшановують американських військовослужбовців, що загинули в усіх війнах та збройних конфліктах.

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