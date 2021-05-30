Головного редактора білоруського Hrodna.life звільнили до засідання суду

Головного редактора білоруського видання Hrodna.life Олексія Шота звільнили до засідання суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Белсат у Телеграмі.

"Олексія Шота відпустили! У нього забрали ноутбук, телефон, три старі жорсткі диски та біло-червоно-білу парасольку. Головного редактора "Hrodna.life" відпустили до суду. Його звинувачують у розповсюдженні екстремістських матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося сьогодні, у Білорусі затримали головного редактора видання "Hrodna.Life" Олексія Шота.

Після сфальшованих президентських виборів у Білорусі від 9 серпня минулого року та жорстокого придушення режимом Лукашенка мирних протестів власних громадян, ЄС переглянув свої відносини з Білоруссю та зупинив усі програми бюджетної підтримки, які призначалися для країни в рамках Східного партнерства та інших програм співробітництва.

Водночас ЄС висловив чітку та послідовну позицію щодо підтримки громадянського суспільства у Білорусі та готовність сприяти мирному та демократичному переходу влади до обраних народом лідерів.

Фото: Белсат