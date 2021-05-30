Головного редактора білоруського Hrodna.life звільнили до засідання суду

Головного редактора білоруського Hrodna.life звільнили до засідання суду

Укрінформ
Головного редактора білоруського видання Hrodna.life Олексія Шота звільнили до засідання суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Белсат у Телеграмі.

"Олексія Шота відпустили! У нього забрали ноутбук, телефон, три старі жорсткі диски та біло-червоно-білу парасольку. Головного редактора "Hrodna.life" відпустили до суду. Його звинувачують у розповсюдженні екстремістських матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося сьогодні, у Білорусі затримали головного редактора видання "Hrodna.Life" Олексія Шота.

Після сфальшованих президентських виборів у Білорусі від 9 серпня минулого року та жорстокого придушення режимом Лукашенка мирних протестів власних громадян, ЄС переглянув свої відносини з Білоруссю та зупинив усі програми бюджетної підтримки, які призначалися для країни в рамках Східного партнерства та інших програм співробітництва.

Читайте також: У Білорусі затримали головного редактора Hrodna.Life

Водночас ЄС висловив чітку та послідовну позицію щодо підтримки громадянського суспільства у Білорусі та готовність сприяти мирному та демократичному переходу влади до обраних народом лідерів.

Фото: Белсат

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-