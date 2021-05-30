У Грузії опозиційна партія погодилась увійти до парламенту після семимісячного бойкоту

У Грузії опозиційна партія погодилась увійти до парламенту після семимісячного бойкоту

Укрінформ
Опозиційна партія "Єдиний національний рух" увійде до парламенту Грузії після семимісячного бойкоту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузия Online.

"Партія "Єдиний національний рух" увійде до парламенту Грузії".- йдеться у повідомленні.

Таке рішення партія ухвалила на сьогоднішньому засіданні Політради.

Озвучив рішення голова партії - Ніка Мелія. Попри те, що «Національний рух» увійде до парламенту, у партії заявили, що не приєднаються до угоди з врегулювання політичної кризи, підписаної за посередництва представника ЄС Шарля Мішеля.

Як повідомлялося, 19 квітня в резиденції президента Грузії відбулося підписання документа, представленого партіям президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. План вирішення політичної кризи передбачає звільнення з ув'язнення голови ЄНР Ніки Мелія та співвласника телеканалу «Мтаварі» Георгія Руруа; проведення системних виборчих змін; реформи у сфері правосуддя; перерозподіл повноважень у парламенті.

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У документі зазначається, що позачергові парламентські вибори пройдуть у Грузії 2022 року - якщо на майбутніх осінніх виборах до місцевих органів влади «Грузинська мрія» не зможе набрати 43% голосів. Опозиційні партії, які підпишуть документ, мають припинити бойкот парламенту.

Вибори до парламенту відбулися у Грузії 31 жовтня 2020 року. За їх підсумками правляча партія «Грузинська мрія» отримала 90 мандатів, а ще вісім опозиційних партій - 60. Однак опозиційні партії заявили, що вважають результати виборів сфабрикованими та відмовляються від участі у роботі парламенту.

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