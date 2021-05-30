В Індії зафіксували найменше нових випадків COVID-19 за 46 днів

Індія 30 травня повідомила про 165 553 нових випадків зараження коронавірусом упродовж останньої доби, що є найнижчим показником в країні протягом останніх 46 днів.

Про це пише The Guardian, передає Укрінформ.

Зазначається також, що протягом останньої доби померли 3 460 інфікованих коронавірусом індійців.

Загальна кількість інфікованих COVID-19 в Індії становить наразі 27,9 мільйона осіб, померли від початку пандемії 325 972 особи.

Як повідомлялося, епідеміологічна ситуація з коронавірусом в Індії в останній місяць найскладніша у світі. Країна переживає другу хвилю пандемії, що набирає обертів найшвидшими у світі темпами.

Індія сьогодні займає друге місце у світі (після США) за загальною кількістю тих, що заразилися коронавірусом та третє - за кількістю смертей внаслідок пандемії COVID-19 (після США та Бразилії).

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У світі станом на ранок 30 травня зафіксували 170 637 911 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 548 837 смертей, одужали 152 619 598 осіб.