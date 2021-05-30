В Індії зафіксували найменше нових випадків COVID-19 за 46 днів
Про це пише The Guardian, передає Укрінформ.
Зазначається також, що протягом останньої доби померли 3 460 інфікованих коронавірусом індійців.
Загальна кількість інфікованих COVID-19 в Індії становить наразі 27,9 мільйона осіб, померли від початку пандемії 325 972 особи.
Як повідомлялося, епідеміологічна ситуація з коронавірусом в Індії в останній місяць найскладніша у світі. Країна переживає другу хвилю пандемії, що набирає обертів найшвидшими у світі темпами.
Індія сьогодні займає друге місце у світі (після США) за загальною кількістю тих, що заразилися коронавірусом та третє - за кількістю смертей внаслідок пандемії COVID-19 (після США та Бразилії).
У світі станом на ранок 30 травня зафіксували 170 637 911 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 548 837 смертей, одужали 152 619 598 осіб.