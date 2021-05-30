На Кіпрі сьогодні - парламентські вибори

Громадяни Кіпру у неділю йдуть на виборчі дільниці, щоб обрати новий склад парламенту республіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція DPA.

Опитування свідчать, що основна боротьба за перемогу ведеться між консервативною партією "Демократичний мітинг" (DISY) та лівою Прогресивною партією трудящих (AKEL).

Партія DISY підтримує чинного консервативного президента країни Нікоса Анастасіядеса. У кіпрській політичній системі президент керує урядом та обирається безпосередньо.

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Сьогоднішні вибори вважаються тренуванням для прийдешніх президентських виборів 2023 року. Загалом понад 550 000 осіб мають право голосу, а 15 партій беруть участь у виборах парламенту.