Протасевича доправили в мінське СІЗО КДБ

Опозиційного журналіста Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега, затримана разом з ним 23 травня після примусової посадки літака Ryanair.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

BBC отримала цю інформацію від батька Романа - Дмитра Протасевича.

Дмитро Протасевич сумнівається у тому, що його син «бадьорий та веселий», як Роман нібито повідомив своєму адвокатові на першій зустрічі, що відбулася у четвер.

Також батько Романа впевнений, що білоруські силовики катували сина після затримання.

Родина Протасевича дізналася, що він знаходиться у мінському СІЗО КДБ у п’ятницю, коли сестрі Романа вдалося передати йому посилку.

«Ми не знали, де він знаходиться, поки донька не передала посилку. А раз її взяли, зрозуміло, де (він знаходиться). Вона передала те, що там дозволено – предмети особистої гігієни... Він (Роман - ред.) просив книгу через адвоката, але її не прийняли, тому що друкована продукція заборонена.

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Маємо вагомі побоювання за стан здоров’я Романа після відео, що з’явилося. Знаючи його та знаючи ті методи, що застосовуються у КДБ», – розповів батько журналіста.

Адвокат нам багато не розповідає через надану силовикам підписку про нерозголошення, додав Дмитро Протасевич.

Як повідомлялося, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила, що 29 травня по всьому світу відбудеться Глобальний пікет солідарності з Білоруссю, в якому візьмуть участь політики, жителі різних країн та діаспора.

Акції відбулися у різних містах Європи, зокрема у Берліні. А на будівлі Ризької думи вивісили біло-червоно-білий прапор.

23 травня білоруська влада примусово посадила літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого здійснення теракту на борту. Після посадки літакабули заарештовані активіст та опозиційний журналіст, у минулому головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега, які летіли в ньому.

У ЄС та США засудили примусову посадку у Мінську лайнера Ryanair та вимагають звільнити Протасевича.

Фото: ЕРА