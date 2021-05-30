Прем’єр Британії таємно одружився - The Sun

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон одружився із нареченою Кері Сімондс під час таємної церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише британське видання “The Sun”.

Зазначається, що церемонія відбулася ще в п’ятницю, але пройшла в атмосфері суворої секретності, тож навіть близькі помічники Джонсона не знали про неї.

“Захід планувався шість місяців. Було запрошено менш як 30 гостей, й усіх - останньої хвилини”, - йдеться у матеріалі.

Церемонія тривала близько півтори години, на цей час головний собор англіканської церкви було закрито для відвідувачів. “Правоохоронці провели масштабну операцію із підтримання безпеки заходу. Зокрема, поруч перебували кілька автомобілів з озброєними поліцейськими”, - зауважує "The Sun".

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Видання нагадує, що перший значний офіційний захід пара проведе наступного місяця, коли у Великій Британії проходитиме саміт G7.

Нагадаємо, Кері Сімондс вже третя дружина чинного прем'єр-міністра Великої Британії.

Фото: UK Times News