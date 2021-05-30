ЄС пропонує США об’єднати зусилля для протидії РФ

ЄС пропонує США залагодити наявні конфлікти та спільно протистояти Росії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

«Ми єдині у своєму принциповому підході до Росії, і ми будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки та зловмисної діяльності», - йдеться у проєкті спільної з США заяви, яку направили з ЄС президентові Джо Байдену.

«Ми будемо консультуватися та тісно співпрацювати над усім спектром спільних викликів та можливостей у рамках відповідних багатобічних підходів до Китаю», - зазначається також у проєкті документа.

Саміт США та ЄС відбудеться 15 червня у Брюсселі. Брюссель пропонує у проєкті спільної заяви також вказати, що сторони можуть подолати минулі торговельні суперечки з часів Трампа, а спільні цінності та інтереси допоможуть обом сторонам відповідати на «безпрецедентні глобальні виклики».

Президент США приїде на саміт США-ЄС, це буде його перша поїздка до Європи з моменту інавгурації на посаду президента США.