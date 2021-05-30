Кількість смертей від COVID-19 у Бразилії перевищила 460 тисяч

Унаслідок пандемії COVID-19 у Бразилії загинуло вже понад 460 тис. осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії.

“У суботу в Бразилії зареєстрували 2012 смертей від COVID-19, що підвищило загальну кількість загиблих від недуги до 461 057 осіб”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що протягом доби було виявлено 79 670 нових випадків інфікування, а загалом від початку пандемії - 16 471 600.

“За кількістю загиблих від COVID-19 у світі Бразилія поступається лише США, а за кількістю інфікованих - США та Індії”, - зауважує Сіньхуа.

Нагадаємо: зараз Бразилія переживає новий спалах захворювання, що зумовив перевантаження національної медичної системи. У країні вже було введено понад 66,7 млн доз вакцин від COVID-19, ще 21,9 млн людей отримали два щеплення.

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