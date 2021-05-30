Внутрішні рейси в Індії виконуватимуться із 50% заповненістю

Федеральна адміністрація цивільної авіації Індії з наступного місяця зменшила дозволену місткість внутрішніх пасажирських авіаперельотів до 50%.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Це рішення було ухвалено з огляду на раптове зростання кількості активних випадків COVID-19 по всій країні, зменшення пасажиропотоку та заповненості рейсів”, - йдеться у наказі Федеральної адміністрації цивільної авіації Індії.

Зазначається, що раніше усі внутрішні рейси в Індії дозволяли заповнювати на 80%.

Водночас в країні підвищили мінімальну ціну на внутрішні перельоти, що зробить дорожчим авіаподорожі всередині країни.

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Нагадаємо: міжнародні пасажирські рейси в та з Індії не виконуватимуться щонайраніше до 30 червня, але ця заборона не поширюється на вантажні авіаперевезення.