Внутрішні рейси в Індії виконуватимуться із 50% заповненістю
Укрінформ
Федеральна адміністрація цивільної авіації Індії з наступного місяця зменшила дозволену місткість внутрішніх пасажирських авіаперельотів до 50%.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Це рішення було ухвалено з огляду на раптове зростання кількості активних випадків COVID-19 по всій країні, зменшення пасажиропотоку та заповненості рейсів”, - йдеться у наказі Федеральної адміністрації цивільної авіації Індії.
Зазначається, що раніше усі внутрішні рейси в Індії дозволяли заповнювати на 80%.
Водночас в країні підвищили мінімальну ціну на внутрішні перельоти, що зробить дорожчим авіаподорожі всередині країни.
Нагадаємо: міжнародні пасажирські рейси в та з Індії не виконуватимуться щонайраніше до 30 червня, але ця заборона не поширюється на вантажні авіаперевезення.