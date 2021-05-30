Дружина британського принца Вільяма вакцинувалася проти коронавірусу

Дружина британського принца Вільяма герцогиня Кембриджська Кетрін отримала першу дозу вакцини проти коронавірусу в п'ятницю, 28 травня.

Як повідомляє Укрінформ, на офіційному акаунті в Iнстаграмі Кембриджів опубліковане фото, зроблене під час процедури, та відповідний допис.

«Вчора я отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 у лондонському Науковому музеї. Я надзвичайно вдячна усім, хто бере участь у впровадженні. Дякую за все, що ви робите», - йдеться у ньому.

Герцогиня Кетрін не розповіла, якою саме вакциною щепилася.

Нагадаємо: окрім неї та принца Вільяма, у королівській родині раніше вакцинувалися Її величність Єлизавета II, принц Чарльз та його дружина герцогиня Камілла.